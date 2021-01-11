Москва, , 16:16 — REGNUM В Московской области произошло крупное дорожное происшествие, сообщает 11 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в 15:20 грузовой автомобиль врезался в колонну автобусов с курсантами. Авария случилась на 28 километре шоссе.

Согласно информации, четыре пассажирских автобуса остановились вдоль обочины, в них въехал большегруз, следовавший в попутном направлении.

По предварительным данным, в автокатастрофе погибли четыре человека, ещё десять пострадали.