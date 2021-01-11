Мадрид, , 16:35 — REGNUM 11 января новая партия ковид-вакцины Pfizer-BioNTech из 350 тысяч доз не смогла прибыть в Мадрид по причине отмене рейса из-за последствий снежного шторма «Филомена». Вместо этого груз прибыл в Виторию, расположенную в 270 километрах на севере от столицы. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

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Как отмечают журналисты, партия вакцины уже прибыла в аэропорт Витории. В дальнейшем ее доставка до пунктов вакцинации будет осуществляться с помощью наземного транспорта. Однако пропускная способность дорог в настоящее время серьезно ограничена, так как последствия снежного шторма парализуют автомобильное движение на 700 дорогах.

Сейчас наиболее острая ситуация наблюдается в Мадриде. Власти уже призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости, чтобы позволить спасателям и военным формированиям расчистить улицы столицы от снежных завалов. Подчеркивается, что единственным надежным средством передвижения по городу остается мадридское метро.

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