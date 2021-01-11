Ульяновск, , 16:11 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка при обрушении крыши частного дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла днем 8 января 2021 года в городе Барыше. По предварительным данным ведомства, в результате разрушения крыши дома погиб трёхлетний мальчик, его 8-летняя сестра госпитализирована. По предварительной информации прокуратуры Ульяновской области, причиной стало падение «в частном доме отдельных элементов потолочного перекрытия».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Надзорное ведомство проверяет исполнение органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в соцсетях выразил соболезнование «родным и близким», поручив министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать «необходимую помощь пострадавшим семьям», так же в муниципалитетах будут «сплошные проверки жилищных условий семей с детьми».