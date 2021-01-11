Белгород, , 16:11 — REGNUM Родной дядя подростка, выжившего после схода лавины в Красноярском крае, отправился из Белгорода в Норильск. Об этом на своей странице в социальной сети 11 января рассказала родственница мальчика.

Основательница сети детских развивающих центров в Белгороде Раиса Бердникова замужем за родным братом мужчины, погибшим в результате схода лавины в Норильске. По словам женщины, племянник пришёл в себя, разговаривает, знает о том, что произошло с его семьёй. Врачи провели томографию всего тела, по предварительным данным всё цело, медикам удалось спасти от ампутации обмороженные руки и ноги. Родной дядя вместе с бабушкой и тётей со стороны погибшей матери мальчика вылетели в Норильск.

«В тот момент он не спал, готовился ко сну, услышал треск, вспышки, и потом волна от лавины разнесла домик. Как говорят, его спасло то, что рядом с ним было что-то тёплое, то ли спальник, то ли одеяло, у него была возможность дышать. Он провёл в снегу почти три часа», — рассказала Раиса Бердникова.

Лавина сошла на турбазу в ночь на 9 ноября. Из-под обломков одного из домиков спасатели вытащили 14-летнего мальчика, а также тела его родителей и полуторагодовалого брата.