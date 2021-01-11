Красногорск, , 16:12 — REGNUM Как минимум десять человек пострадали и четверо погибли в результате столкновения грузовика с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом 11 января сообщает Telegram-канал Mash.

«10 человек пострадало в аварии на Новорижском шоссе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что четыре человека в результате ДТП погибли. Кроме того, указывается, что грузовой автомобиль въехал в колонну автобусов ПАЗ из учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83 466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Новорижском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с колонной военных автобусов.