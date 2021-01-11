Москва, , 15:57 — REGNUM На Новорижском шоссе в Подмосковье грузовик столкнулся с колонной военных автобусов. Об этом 11 января сообщает «Рен ТВ».

Также указывается, что, по предварительным данным, в результате ДТП есть погибшие. При этом на обнародованных в интернете фото видно, что в результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов в Башкирии увеличилось до трех человек.