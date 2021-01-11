Челябинск, , 15:52 — REGNUM В аэропорту Челябинска жительница Краснодарского края ударила свою несовершеннолетнюю дочь по голове сумкой с посудой. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 11 января. Сейчас по этому факту идут проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку в плане соблюдения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Также ведомство проконтролирует результаты доследственной проверки и других проверочных мероприятий.