Варшава, , 15:47 — REGNUM В польском городке Ельч-Ласковице мужчина подозревается в убийстве сына из огнестрельного оружия в магазине, где продаются строительные материалы. Мужчина скончался рано утром 11 января на месте инцидента. Об этом передает Onet.pl.

Как сообщают свидетели происшествия, событию предшествовал конфликт, который разгорелся прямо в магазине между двумя посетителями — отцом и сыном.

По их словам, в ходе ссоры отец достал охотничье ружье, которое принес с собой, и выстрелил в сына.

Районный прокурор сообщил, что подозреваемый мужчина задержан, и в случае обвинительного приговора суда он может отправиться за решетку. На месте происшествия находятся полицейские, следователи и прокурор.