Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Новогодние каникулы для коммунальных служб Ростовской области обернулись трудовыми буднями. Все аварийные ситуации, произошедшие в период праздников, были оперативно ликвидированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве ЖКХ 11 января.

В период с 31 декабря по 11 января на объектах коммунального хозяйства произошло 12 нештатных ситуаций. Над устранением аварий работали 11 бригад в составе 57 человек и 25 единиц техники. Актуальными остаются работы по восстановлению самотёчного канализационного коллектора в Волгодонске, где организована перекачка стоков насосными станциями.

Диспетчеры круглосуточного call-центра, работа которого была организована в период новогодних каникул, приняли 66 обращений от жителей Ростовской области.

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