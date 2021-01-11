Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:21 — REGNUM В Усть-Каменогорске загорелось здание областного центра репродуктивной медицины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, на четвертом этаже центра загорелся натяжной потолок. Пожарные организовали эвакуацию граждан и спасли трех человек. Пожар локализован в 17:09 (14:09 мск), ликвидирован — в 17:55 (14:55 мск).

В социальных сетях Усть-Каменогорска появились видеоролики с места происшествия. На кадрах показан фасад здания, из окон четвертого этажа выбрались две женщины и встали на карниз. Сообщается, что все потерпевшие спасены.