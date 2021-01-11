Чебоксары, , 15:19 — REGNUM В Чувашии следственным управлением МВД по республике возбуждено уголовное дело по факту аварии 10 января, в которой погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц»). Для установления обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза, выясняются все детали происшествия.

В МВД по Чувашии отмечают, что в результате ДТП разбилась насмерть семья из Московской области, ехавшая на Shevrolet: на месте аварии скончались водитель, его супруга и 15-летняя дочь. В ходе госпитализации умерла семилетняя девочка. Удалось спасти четырёхлетнюю девочку, которая получила травмы и доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 10 января 2021 года на федеральной трассе М-7 «Волга» возле села Янгильдино Козловского района. По предварительным данным полиции, водитель Shevrolet Orlando не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с двумя грузовыми машинами, одна из которых затем столкнулась «Ладой Калиной» под управлением жителя Кировской области. В результате скончались четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, ещё трое получили ранения.

По данным министерства, в Чувашии во время новогодних каникул произошло 30 ДТП, в которых ранения получили 37 человек, погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Автоаварий с участием нетрезвых водителей не зарегистрировано.

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