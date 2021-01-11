Красносулинский район, Ростовская область, , 15:09 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка, получившего множественные ожоги при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 11 января.

По информации, которой располагают следователи, пожар в одной из квартир на хуторе Лихой вспыхнул 9 января 2021 года. В результате происшествия подросток получил множественные ожоги и был госпитализирован. Однако спасти жизнь несовершеннолетнего хуторянина врачи не смогли.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые экспертизы.