Уфа, , 15:03 — REGNUM Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов увеличилось до трех человек в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, одна из двух сестер, которые получили тяжелые травмы во время аварии и оказались в реанимации, скончалась на руках у медицинских работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 января текущего года в Салаватском районе на автодороге Кропачево — Месягутово — Ачит около села Янгантау столкнулись два пассажирских автобуса «Ford Transit», которые ехали навстречу друг другу.

В результате этой аварии погибли два ребенка шести и 13 лет, а десять человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних. Состояние двух несовершеннолетних сестер врачи оценивали как тяжелое.

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