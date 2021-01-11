Воронеж, , 14:52 — REGNUM Уголовное дело о похищении пенсионера и вымогательстве у него квартиры передали в суд воронежские следователи, сообщили 11 января в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин и женщина, все в возрасте 33−34 лет.

По версии следствия, двое обвиняемых в период с октября 2019 года и по январь 2020 года неоднократно проникали в жилище 70-летнего пенсионера. Мужчину насильно вывезли из его дома, удерживали в квартире одного из обвиняемых. Пожилого человека избивали. Угрожали физической расправой. Они заставили пенсионера продать третьему лицу его двухкомнатную квартиру в Воронеже, а деньги — около двух миллионов рублей — присвоили. Также они заставили пенсионера подписать нотариальную доверенность на имя 33-летнего обвиняемого, с её помощью со счетов своей жертвы преступники похитили более 120 тыс. рублей.

Спасли пенсионера правоохранители — по заявлению племянницы мужчины была начата проверка, его местонахождение установили полицейские и следователи. Тогда же задержали и подозреваемых. Всего они были арестованы. Один из обвиняемых дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.