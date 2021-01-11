Саратов, , 15:03 — REGNUM На территории Саратовской области за минувшие праздничные дни чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Основными инцидентами стали пожары. С 1 по 10 января в регионе произошло 114 пожаров, в результате которых погибли пять человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 6 случаев, или 5%. В большинстве случаев пожары произошли в жилом секторе. Возгораний в результате использования пиротехнических изделий в новогоднюю ночь не зарегистрировано.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 31 декабря 2020 года по 10 января петербургские спасатели осуществили 1884 выезда, в том числе на тушение 281 техногенного пожара.

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