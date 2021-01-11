Тюмень, , 14:49 — REGNUM В Тюмени арестована владелица дома, в котором погибли семеро малоподвижных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, вечером 9 января 2021 года из-за возгорания в бане на улице Трактовой поселка Боровского Тюменского района загорелся рядом стоящий дом, где действовал нелегальный частный пансионат для престарелых. Семеро маломобильных постояльцев пансионата не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания и погибли.

Хозяйка пансионата была задержана, в отношении неё судом, по ходатайству следствия, избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Её обвиняют по двум статьям ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На данный момент известно, что пожилые люди в пансионате содержались на деньги родственников постояльцев по устной договорённости с хозяйкой заведения. Следователи, помимо этого, дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины произошедшего.

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