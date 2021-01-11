Банжул, , 14:51 — REGNUM В Гамбии изъяли почти три тонны кокаина, который доставили в страну из Эквадора. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Управления по борьбе с наркотиками.

Инцидент признали одним из крупнейших в Западной Африке.

118 мешков кокаина были обнаружены во время обыска контейнера, отправленного из порта Гуаякиль в Эквадоре, сообщил Усман Сайдиба, представитель Управления по борьбе с наркотиками Гамбии.

Было неясно, куда в конечном счете направляется кокаин. Контрабандисты обычно используют Западную Африку в качестве перевалочного пункта для кокаина по пути из Южной Америки в Европу, сказал Сайдиба.

«Этот захват является еще одним подтверждением того, что Гамбия, как и другие западноафриканские государства, продолжает оставаться местом хранения и транзита кокаина международными организованными преступными группами», — сказал он журналистам.

В 2019 году в Западной Африке было изъято рекордное количество кокаина, в том числе 9,5 тонны с судна, пришвартовавшегося в Кабо-Верде.

Сайдиба добавил, что, по данным предварительного расследования, контейнер с кокаином принадлежал жителю Гамбии с французским паспортом, которого разыскивает полиция.