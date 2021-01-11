Кызылский район, Тува, , 14:40 — REGNUM В котельной села Сукпак Кызылского района Тувы произошла серьёзная авария. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, из-за отсутствия циркуляции произошёл перегрев воды в котле. В результате пострадали четыре человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После инцидента, как отмечается, в работу был запущен резервный котел. По данным Главного управления МЧС, котельная отапливает два социальных учреждения.

«За счет оперативного запуска резервного котла в них удастся сохранить оптимальный температурный режим. Мы контролируем ситуацию. Важно не допустить ухудшения ситуации и тщательно проанализировать причины аварии», — отметил глава.

Тем временем, на место выехали оперативная группа и руководство Главного управления.