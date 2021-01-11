Красноярск, , 14:37 — REGNUM В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту гибели троих человек в результате схода лавины в Норильске.

Как сообщили ИА REGNUM 11 января в Следственном комитете РФ, установлено, что засыпанные снегом строения не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная». Их построили граждане, вступившие в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта». Землю им в аренду выделила администрация Норильска.

Дом, в котором погибла семья, был построен самовольно без каких-либо разрешительных документов. Глава семьи много лет работал на горнолыжном комплексе. В октябре 2020 года он заключил договор субаренды горнолыжной базы, с того момента мужчина занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию.

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Следователи допросили около 30 свидетелей и очевидцев. В нескольких подразделениях администрации Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего указанную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора и других имеющих отношение к произошедшему организациях и учреждениях прошли обыски и выемки.

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В ходе обысков были изъяты документы. Назначены и проводятся необходимые экспертизы.

Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение схода лавин в горной местности Норильска. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Норильска, заключивших договор аренды земельных участков с «Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта» в лавиноопасном месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Норильске в районе участка горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Засыпало несколько строений, в двух из них находились люди. Под снежной массой обнаружили 14-летнего подростка с тяжёлыми травмами. Его госпитализировали. Его семья (женщина, мужчина и маленький ребёнок) погибли. По предварительной информации судебно-медицинских экспертов, они скончались от переохлаждения.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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