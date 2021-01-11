Альметьевск, Татария, , 14:40 — REGNUM В городе Альметьевск 11 января произошел пожар в одной из квартир по улице Ленина. Сообщение на пульт спасателей поступило в 11:18. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарно-спасательные службы обнаружили на балконе 3 этажа многоквартирного дома женщину с двумя маленькими детьми, которая просила о помощи. В жилище создалось сильное задымление. На месте происшествия удалось спасти четырех человек — двух мальчиков 2017 и 2019 годов рождения, их мать и 92-летнюю женщину. Пожилую пенсионерку эвакуировали с помощью дыхательного устройства по лестничному маршу.

Открытый огонь удалось ликвидировать в 11:34. Площадь пожара составила около 3 кв.метров. К счастью, обошлось без жертв. Причины возгорания предстоит выяснить.

ИА REGNUM напоминает, в единую диспетчерскую службу в столице Татарии с 31 декабря по 10 января поступило более 6,4 тыс. обращений от горожан. За эти дни в Казани от пиротехнических изделий пострадали 4 человека, из них два ребенка.

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