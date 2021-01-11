Казань, , 14:21 — REGNUM В единую диспетчерскую службу в столице Татарии с 31 декабря по 10 января поступило более 6,4 тыс. обращений от горожан. За эти дни в Казани от пиротехнических изделий пострадали 4 человека, из них два ребенка. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

В городе для запуска пиротехники были определены четыре специальные площадки. Многие жители запускали фейерверки в несанкционированных местах, в результате пострадали четыре человека.

Кроме этого, с 28 декабря по 10 января в Казани произошло 43 пожара, что ниже прошлогоднего показателя на 29,5%. На пожаре погиб один человек, еще девять пострадали. К сожалению, имеются случаи отравления угарным газом (три), пострадали шесть человек, отметил спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Татарии был установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещалось использование пиротехнических изделий.

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