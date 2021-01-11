Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге за время новогодних каникул в результате пожаров погибли девять человек, а в дорожно-транспортных происшествиях на территории города и Ленинградской области погибли 14 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал журналистам 11 января заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, с 31 декабря 2020 года по 10 января петербургские спасатели осуществили 1884 выезда, в том числе на тушение 281 техногенного пожара. Один из пожаров был зафиксирован в ночь на 1 января: из-за петарды обгорела обстановка балкона одного из домов в Красносельском районе города.

Однако несколько других новогодних пожаров обернулись трагедией.

«Погибло девять человек, пострадало — 20, спасено — 36 человек», — уточнил замглавы ГУ МЧС по региону.

Кроме того, восемь человек, в том числе один ребенок, получили различные травмы из-за пиротехники.

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Старший инспектор 5 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор полиции Дмитрий Заставский в свою очередь сообщил, что на территории города и области с 1 по 10 января 2021 года произошло 2490 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 107 ДТП пострадали 128 человек, в том числе 12 детей.

«Произошло 14 смертельных ДТП, в которых по Петербургу погибло шесть человек, а в Ленинградской области восемь, несовершеннолетних не погибло», — уточнил ИА REGNUM Дмитрий Заставский.

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Всего за новогодние каникулы в обоих регионах было оформлено 11 983 материала за административное правонарушение. Из них на 282 водителя были составлены протоколы за вождение в пьяном виде, еще 136 водителей от медосвидетельствования отказались.