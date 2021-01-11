Кемерово, , 13:55 — REGNUM Расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти годовалого ребёнка в Кузбассе, взято на контроль прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 31 декабря 2020 года в частном доме Кемеровского района Кузбасса собака загрызла годовалого ребёнка. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Кемеровской области собака загрызла годовалого ребёнка

«Расследование дела находится на контроле прокуратуры Кемеровского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что по версии следствия, родители приехали с ребёнком в гости в частный дом. Мать вышла во двор, оставив дочь с бабушкой. В это время собака крупной породы, жившая в доме, причинила ребенку смертельные раны.