Улан-Удэ, , 13:49 — REGNUM В Бурятии следователи ищут неизвестного, вступившего в переписку с 8-летней девочкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, педофил пытался убедить ребёнка отправить ему фотографии интимного характера.

4 января переписку обнаружила мать девочки, проверяя свой аккаунт в одной из социальных сетей, к которому дочь имела доступ. Неизвестный в сообщении предлагал заработок в качестве фотомодели. В ответ ребёнок отправила голосовой ответ, сообщив свой возраст.

«После чего неизвестное лицо вступило с ней в переписку и стало побуждать ребенка изготовить и переслать свои фотографии интимного характера за вознаграждение. Сообщения для девочки поступали с двух аккаунтов, в них помимо уговоров содержались инструкции, как незаметно от взрослых сделать соответствующие снимки», — отметили в следствии.

Увидев переписку, женщина обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».