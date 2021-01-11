Байонна, Франция, , 13:45 — REGNUM Во французском городе Байонна полицейский застрелил женщину, отказавшуюся остановить машину для предотвращения дорожной аварии. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает France Info.

Журналисты отмечают, что утром 11 января на шоссе в департаменте Атлантические Пиренеи четверо полицейских попытались остановить автомобиль, мешавший проехать городскому автобусу.

Водитель машины, 37-летняя женщина, отказалась подчиниться и переехала ногу одному из служителей порядка, после чего другой выстрелил в женщину и убил ее, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января во французской коммуне Льерон во время попытки разогнать новогоднюю вечеринку, в которой участвовали порядка 2 тыс. человек, пострадали как минимум трое полицейских.

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