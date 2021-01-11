Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:37 — REGNUM На дорогах Новокузнецка за праздничные новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции выявили 70 пьяных водителей. Это на порядок больше, чем в прошлом и даже в позапрошлом году, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Не обошлось без повторности — выявлено семь водителей в нетрезвом виде за рулем, которым теперь грозит уголовная ответственности и штраф до 300 тысяч рублей. Это те, кто уже лишен водительского за нетрезвое вождение, но снова сел за руль «под градусом», — уточнили в мэрии.

Кроме того, с начала года произошло три ДТП, участниками которых были водители в состоянии опьянения. В одном случае были травмированы люди.