Уфа, , 13:35 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в садовом доме в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщения о пожаре в СНТ «Автомобилист» н.п. Богомоловка Чишминского района поступило на пульт спасателям 11 января. По тревоге были подняты девять огнеборцев на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали открытое горение в одноэтажном кирпичном доме размером 6×7 метров. Вскоре пожар был ликвидирован. В ходе борьбы с огнем были обнаружены тела мужчины и женщины 1964 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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