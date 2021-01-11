Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирске за десять дней 2021 года произошло 69 пожаров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

В жилом секторе произошло 37 пожаров, погибли два человека, один — травмирован.

Число пожаров в многоквартирных домах увеличилось на 71%, а в индивидуальных домах — на 62,5%.

Основные причины пожаров: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем.