Норильск, Красноярский край, , 13:22 — REGNUM Дом, в котором под лавиной погибла семья из Норильска, был построен самовольно без каких-либо разрешительных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«Правоустанавливающие документы на иные домики в настоящее время устанавливаются. Сведений о том, насколько законно они там находились, пока не имеется», — говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Красноярском крае произошла трагедия. В Норильске на участок горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах сошла снежная лавина. Погибли женщина, мужчина и их маленький ребёнок. Ещё один их сын выжил. Подростка госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту схода лавины в Норильске.

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