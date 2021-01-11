Липецк, , 13:05 — REGNUM В Липецке два пострадавших при пожаре на заводе ООО «Либойл» по-прежнему находятся в больнице в тяжёлом состоянии, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заведующего ожоговым центром Городской больницы № 3 Илью Копылова.

Хлопок и пожар произошёл в цехе производства рапсового масла в селе Сенцово на предприятии «Либойл». С ожогами были госпитализированы два сотрудника цеха.

По словам Копылова, состояние пострадавших не ухудшается, но остаётся тяжёлым. Их ждут плановые операции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в МЧС причиной пожара назвали нарушения технологического процесса.

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