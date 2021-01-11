Самара, , 13:10 — REGNUM На уборке дорог в Самаре в минувшую ночь работало 408 единиц техники. Об этом 11 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, с городских улиц на полигоны за минувшие сутки было вывезено свыше 11 тысяч тонн снега. Рабочие освободили от снега подъездные пути ко всем школам, больницам, детским садам. Кроме этого, были очищены от снежных масс свыше 70% остановок общественного транспорта. Эту работу планируют завершить до конца текущего дня.

Отмечается, что в результате весь общественный транспорт вышел на линию без затруднений.

По словам главы города Елены Лапушкиной, не все ТСЖ и управляющие компании справились с уборкой внутриквартальных проездов и дворов. На некоторые из них материалы уже переданы в надзорные органы. Так, в Ленинском районе города в прокуратуру были переданы материалы в отношении пяти управляющих компаний.

По сообщению ГТРК Самара, 10 января в городе было зафиксировано шесть случаев схода снежной наледи с крыши домов. В результате один человек получил травмы, кроме этого были повреждены пять автотранспортных средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выпало рекордное количество снега.

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