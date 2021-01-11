Бишкек, , 12:56 — REGNUM Сотрудники милиции совместно с коллегами из госкомитета нацбезопасности задержали в столице Киргизии лжесотрудника киргизских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского ГУВД.

По имеющейся информации, когда правоохранители остановили автомобиль без госномеров, пассажир этого авто, представился сотрудником ГКНБ и предъявил поддельное удостоверение.

В итоге задержанного мужчину доставили в отделение милиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль, в котором он ехал, отрпавили на штрафстоянку.