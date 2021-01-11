Чита, , 12:56 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, в прошедшие новогодние праздники эвакуировали в два раза больше тяжелых пациентов из районов края, что связано с распространением COVID-19. Об этом сегодня, 11 января, сообщила заместитель министра здравоохранения Юлия Зверочкина. По её словам, которые цитирует пресс-служба краевого правительства, на специалистов городской станции скорой помощи легла колоссальная нагрузка: в новогодние выходные было зарегистрировано на тысячу больше вызовов, чем в предыдущие годы.

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В смену работало до 28 бригад, из которых семь было задействовано только для транспортировки больных коронавирусом.

Для амбулаторного лечения пациентов в крае организовано 2 моноклиники и 17 монокабинетов, 41 фильтр-бокс — в участковых больницах и врачебных амбулаториях. За праздничные дни всего амбулаторно обратилось за медицинской помощью 11 221 человек, из них с подтвержденным ПЦР исследованием COVID-19 — 1109. В моностационарах Забайкальского края установлен диагноз внебольничной пневмонии коронавирусной этиологии в 1233 случаях, из которых 470 пациентов находится на стационарном лечении в первой горбольнице.

«В целом новогодние дни прошли без ЧП. Все медицинские организации работали в режиме, установленном заранее. Сбоя в организации не зафиксировано», — заверила заместитель министра здравоохранения Юлия Зверочкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 30 067 человек, причём 2587 из них добавились с начала 2021 года.

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