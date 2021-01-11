Воронеж, , 12:41 — REGNUM В Воронеже суд арестовал 34-летнего уроженца Саратова, который в новогоднюю ночь до смерти избил своего 64-летнего собутыльника. Об этом сообщили 11 января в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело 63-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено утром 1 января в помещении КПП на территории промышленной зоны на ул. Азовская в Воронеже. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По предварительной версии следствия, в ночь на 1 января 2021 года обвиняемый и его знакомый распивали спиртное. Между ними возник конфликт, и 34-летний мужчина начал избивать пожилого оппонента — руками, ногами, металлическим чайником. После того, как 63-летний мужчина перестал подавать признаки жизни, его собутыльник вызвал скорую. Врачи спасти его не смогли — мужчина скончался на месте, причиной смерти стали множественные травмы грудной клетки.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По решению суда он отправлен под арест.