Новосибирск, , 12:31 — REGNUM В Новосибирске завершены все неотложные работы на месте обрушения в Кировском районе Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, что сегодня в Новосибирске рухнула обшивка здания на девятом и восьмом этажах производственного здания. Пострадал один человек. Прокуратура и СКР назначили проверки.

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«По прибытии на место происшествия пожарные и спасатели незамедлительно при помощи высотной техники начали разбирать рухнувшие конструкции и провели поиск на наличие людей в самом здании. На территории объекта в ходе неотложных работ был обнаружен мужчина 1980 года рождения. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии в областную больницу, — уточнили в ведомстве. — По уточненной информации для ликвидации последствий происшествия привлечено 33 человека и 12 единиц техники. В настоящее время администрация объекта решает вопрос о демонтаже обрушенных и других конструкций здания».

Для установление причины произошедшего на место обрушения выехала комиссия под руководством Ростехнадзора.