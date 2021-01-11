Соледар, ДНР, , 12:29 — REGNUM Боевики ВСУ открыли миномётный огонь в направлении села Сосновское на юге ДНР. Об этом сообщили 11 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении говорится, что огонь вёлся с позиций украинских силовиков, расположенных в районе населённого пункта Павлополь.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, ранее в СЦКК сообщили о то, что за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 14 гранат из гранатомётов АГС.

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