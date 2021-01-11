Майминский район, Алтай, , 12:26 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай организовала проверку информации о неоказании своевременной медицинской помощи Марии Шумской, известной как первая супруга писателя и актёра Василии Шукшина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отмечается, женщина скончалась 2 января 2021 года на 91-м году жизни. Впоследствии в СМИ появились данные о неоказании ей своевременной помощи.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики», — отметили в прокуратуре.

Напомним, Мария Шумская долгое время прожила в селе Майма, работала в школе учителем немецкого языка. Похороны состоялись 9 января.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае умерла первая жена Василия Шукшина