Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:20 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области идёт проверка по факту гибели мужчины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сотрудники ведомства посетили место трагедии. Соседей погибшего опрашивают.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в комнате бывшего общежития на пятом этаже сорвало кран батареи отопления. Затем в ней же нашли тело мужчины с термическими ожогами. Причину смерти гражданина выясняют судмедэксперты.

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