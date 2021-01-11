Томск, , 12:15 — REGNUM За десять дней 2021 года в Томской области зарегистрировано 95 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в областном главке МЧС, это на 33 пожара больше, чем за аналогичный период 2020 года.

56 возгораний из 95 произошло в жилом секторе. Рост количества пожаров наблюдается в 14 муниципальных образованиях.

При пожарах погибли девять человек (за аналогичный период прошлого года — один человек). Пять человек погибли на производственных объектах, четыре — в жилом секторе.

Причиной 28 пожаров стало неосторожное обращение с огнём. 31 возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ещё 30 пожаров произошло по электротехническим причинам.

С конца декабря 2020 года в Томской области была усилена профилактическая работа с населением. В городе Стрежевом, Парабельском, Первомайском и Александровском районах введён особый противопожарный режим. Проводятся рейды и подворовые обходы.

Обстановка с пожарами в регионе продолжает оставаться крайне напряженной, констатировали в облглавке МЧС. Жителей Томской области просят соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января при пожаре на территории пилорамы в Чаинском районе Томской области погибли четыре человека.

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