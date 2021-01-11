Барнаул, 11 января 2021, 12:07 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает сегодня, 11 января, региональное ГУ МЧС РФ, 12 января в крае ожидается снег, снежные заносы, на дорогах — гололедица.
Сила ветра при этом может достигать 15 — 20 метров в секунду. По северо-западном районам края возможны метели.
Как уже сообщало ИА REGNUM, таких снегопадов, которые обрушились на Алтайский край в конце 2019 года с приездом в регион тогда ещё главы российского правительства Дмитрия Медведева, не было давно. Они и многие другие напасти стали настоящим испытанием и для жителей. Власти же продемонстрировали слабую готовность к действиям в условиях ЧС, а местами — и пренебрежение.
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