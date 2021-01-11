Кампала, , 12:07 — REGNUM В Уганде начали расследование массовой гибели рыбы в озере Виктория, которое является крупнейшим озером в Африке. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на постановление министерства рыбной ловли Уганды.

Жителей страны призвали не употреблять в пищу рыбу, погибшую в озере. Точное количество погибшей рыбы к настоящему моменту объявлено не было, отметили репортеры. Однако на распространившихся в социальных сетях фото видно, что все берега озера усеяны погибшей рыбой.

По данным местных служб по охране окружающей среды, гибель рыбы могла быть связана с нехваткой в озере кислорода. Расследование инцидента продолжается, сообщили в министерстве.

Озеро Виктория расположено на территории Танзании, Кении и Уганды.