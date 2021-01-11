Иркутск, , 11:40 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, сохраняется режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Об этом сегодня, 11 января информирует оперативный штаб региона.

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«Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной. Тем не менее расслабляться нельзя, важно соблюдать профилактические ограничительные меры. Прошу глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях», — призвал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1467 человек, причём 130 из них погибли только за первые десять дней нового, 2021 года.

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