Уфа, , 11:38 — REGNUM Принять все меры для спасения детей, пострадавших в ДТП и находящихся сейчас в тяжелом состоянии, поручил глава Башкирии Радий Хабиров 11 января на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам председателя государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова, дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 10 января на автодороге Кропачево — Месягутово — Ачит около деревни Татарский Малояз с участием двух пассажирских автобусов, было классифицировано как чрезвычайная ситуация.

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, на место ДТП вылетал борт санавиации с реаниматологом, нейрохирургом и травматологом из Республиканской детской клинической больницы. Пострадавшим была оказана необходимая медпомощь. При этом два ребенка (две сестры), которые находятся в стабильно тяжелом состоянии, пока не транспортабельны. Они будут доставлены в Уфу как только это позволит их состояние, подчеркнул Забелин.

Глава Башкирии попросил принять все необходимые меры для их спасения. Если будет нужно, организуйте борт в Москву, заявил он.

По словам исполняющего обязанности министра транспорта Виктора Жулькова, столкнувшиеся автобусы, принадлежали одному предприятию. По словам одного из водителей, перед автобусом затормозила легковушка: после торможения автобус вынесло на встречную полосу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом ДТП погибли двое несовершеннолетних (мальчик шести лет и 13-летняя девочка). Кроме этого, десять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы.

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