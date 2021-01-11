Белгород, , 11:27 — REGNUM По подозрению в убийстве беременной супруги задержан 43-летний житель Белгорода. Мужчина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, выпрыгнул из окна второго этажа многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Родственник семьи обратился днём 10 января в полицию с заявлением, что в квартире по улице Славянской мужчина в неадекватном поведении удерживает свою супругу. К многоэтажному дому прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали подозреваемого, выпрыгнувшего из окна второго этажа и пытавшегося скрыться. В квартире обнаружено тело его 31-летней беременной жены и её 10-летний сын. По результатам экспертизы, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия, в отношении ребёнка физическое насилие не применялось.

Подозреваемый задержан, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».