Пенза, , 11:17 — REGNUM В минувшие праздничные дни сотрудники минлесхоза Пензенской области усилили работу по выявлению нарушений охотничьего законодательства. В ходе рейдов по охране объектов животного мира на территории охотничьих угодий области выявлено 23 нарушения законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Самыми распространенными стали нарушения техники безопасности и охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. За подобные деяния предусмотрена ответственность в виде штрафа на физическое лицо размером до 4 тыс. рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

На территории Городищенского района был установлен факт незаконной добычи самки лося. Ущерб составил порядка 400 тыс. рублей. Кроме того, за подобное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или деятельности на срок до трех лет или без такового.

ИА REGNUM напоминает, в конце декабря 2020 года двух браконьеров задержали полицейские на территории государственного заказника в Шиловском районе Рязанской области. Фотоловушки, установленные в лесу, запечатлели момент их незаконной охоты.

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