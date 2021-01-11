Сургут, Югра, , 11:12 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) проводится служебная проверка по факту применения силы к посетителям одного из торговых центров, которые не отреагировали на требование надеть защитную маску. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ».

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Отмечается, что мужчина и женщина вошли в торговый центр без масок, на требования сотрудников полиции надеть их не реагировали. На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлено, как сотрудники УМВД применили к нарушителям масочного режима силу.

Сургутский городской суд назначил посетителям супермаркета штраф за неповиновение сотрудникам полиции — по 600 рублей каждому. Сейчас они ждут суда по поводу нарушения антиковидных правил.