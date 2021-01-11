Барнаул, , 10:57 — REGNUM Алтайские спасатели обеспокоены большим количеством отравлений угарным газом. Как сообщает сегодня, 11 января, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, 8 и 9 января ЧП зарегистрированы в Барнауле и райцентре Тальменского района.

Так, в населенном пункте Тальменка отравление угарным газом, вследствие нарушения правил эксплуатации газового отопительного оборудования и использования дымоотводящей системы в частном жилом доме, получили шесть человек, в том числе четверо детей.

В столице Алтайского края с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы в больницу три человека, в том числе один ребенок. Предварительная причина — закрытая заслонка печи.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю вновь напоминает: для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за четыре дня 2021 года в Алтайском крае случилось около 80 пожаров, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

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