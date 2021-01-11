Благовещенск, , 10:49 — REGNUM В Амурской области на Чигиринском водохранилище под колёса автомобиля попал тюбинг с несовершеннолетним ребёнком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Выяснилось, что мужчина привязал к своему автомобилю тюбинг и посадил в него ребёнка. В процессе катания по льду водохранилища тюбинг попал под колёса встречного автомобиля. Ребёнок получил телесные повреждения.

Прокуратура Благовещенского района проводит проверку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабанском районе Бурятии восьмилетний ребёнок упал в открытый колодец. Мальчика доставили в больницу 8 января с переломом ключицы и повреждениями головы.