Чита, , 10:48 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Сайфулина, который скончался сегодня, 11 января. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«От имени правительства Забайкальского края, от себя лично выражаю Вам глубочайшие соболезнования. Забайкальский край понёс невосполнимую утрату в связи с безвременной кончиной Юрия Григорьевича. Он много трудился на благо Забайкальского края, был полон планов по развитию Борзинского района. Светлая память о нём сохраниться в сердцах земляков-забайкальцев. Стойкости и самообладания Вам в эти скорбные дни», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Юрий Сайфулин попал в госпиталь Читы 4 января, через двое суток его перевели в реанимацию. Врачи не смогли его спасти, смерть наступила 11 января в 11:50 по местному времени.

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