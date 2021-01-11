Рязань, , 10:38 — REGNUM Полуторагодовалый ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком в Александро-Невском районе Рязанской области. Мальчика вертолётом санавиации эвакуировали в Рязань.

Серьёзные ожоги ребёнок получил вечером 10 января. Он открыл духовку, залез на её дверцу, дотянулся до кипящего чайника и опрокинул его на себя. По словам главного врача районной больницы Веры Кинякиной, у мальчика пострадали спина, левые ягодица, бедро и голень стопы, площадь ожога — от 35 до 40%. Ребёнка экстренно перевезли в Рязань.

Маленького пациента госпитализировали в хирургическое отделение областной детской клинической больницы им. Дмитриевой, сообщает издательство «Пресса».